Dostałeś SMS z prośbą o dopłatę? Uważaj! To może być oszustwo!

W dobie Internetu oszuści znajdują coraz to nowe metody wyłudzania pieniędzy i zdobywają sposoby by poznać hasła do naszych kont bankowych lub też zmanipulować nas tak, abyśmy to my sami przelali im pieniądze

W ciągu ostatnich kilku dni na terenie naszego województwa doszło do zdarzeń, gdzie osoby po otrzymaniu sms-a o dopłacie do przesyłki w kwocie np. 1,71PLN czy 0,94 PLN po kliknięciu w przesłany link i przelaniu pieniędzy straciły swoje oszczędności z konta.

Oszuści ciągle modyfikują swoje metody i korzystają z każdej nadarzającej się okazji, aby wprowadzić w błąd i wykorzystać zaufanie niczego nie podejrzewających osób. Od pewnego czasu stosują nową metodę wyłudzania pieniędzy na tzw. przesyłkę lub paczkę.



"W związku ze zmianą cennika informujemy, iż Twoja paczka wymaga dopłaty 0,88 PLN aby kontynuować dostawę. Link ważny godzinę. http:// ...”



Przestrzegamy przed otwieraniem takich linków. Przekierowują one do fałszywych stron internetowych. Korzystając z nich możemy stracić kontrolę nad swoim kontem bankowym.



Do policjantów z różnych miast naszego województwa zgłaszają się ofiary oszustwa. Przeważnie kilka dni wcześniej zakupili towar na jednym z serwisów internetowych. Wśród ofiar przestępstwa znalazł się również jeden z mieszkańców Działdowa. Oczekując na dostawę otrzymał SMS-a i nierozważnie skorzystał z linku zamieszczonego w treści wiadomości. Prowadził on do przygotowanej przez oszustów strony internetowej. Po wprowadzeniu loginu i hasła przestępcy przejęli jego konto i je opróżnili. Uważajmy na tego typu wiadomości, szczególnie w czasie przedświątecznej gorączki zakupowej





Jak się chronić przed taką utratą pieniędzy?



Przede wszystkim nie klikajmy w linki w wiadomościach czy mailach. A jeśli nam się to zdarzy, dokładnie sprawdzajmy, na jakiej stronie się znajdujemy. Czytajmy też dokładnie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów - bardzo często pełne są literówek czy błędów - a także SMS-y z banku. Poświęcenie kilku sekund na sprawdzenie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed stratą pieniędzy.



źródło: policja