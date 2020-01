Zginął, broniąc żony

Janusz Michalski, pochodzący z Nidzicy, a mieszkający we Francji, zginął z rąk nożownika. Jak podaje francuska prasa, mężczyzna bronił swojej żony. Do zdarzenia doszło w parku w miejscowości Villejuif, gdzie mieszkał od 10 lat.

Dramat rozegrał się 3 stycznia około godz. 14:00. Jak podaje francuska prasa, w miejscowości Villejuif został zaatakowany 56 -letni Janusz Michalski. Mężczyzna pochodził z Nidzicy.

Polak spacerował ze swoją żoną w parku Hautes-Bruyeres. Napastnik Natan C. zaatakował kobietę. Mąż stanął w jej obronie i został raniony nożem przez napastnika. Polak swój heroiczny gest przypłacił życiem. Jego żona, 47-letnia Karine B., przeżyła dzięki niemu.



\\\Jak wyjaśnia prokurator z Creteil, napastnik zaczął zamach od kobiety. — Mąż przybiegł, żeby ją uratować i otrzymał cios w klatkę piersiową. Na pomoc natychmiast rzucił się świadek zdarzenia.\\



— Mimo licznych prób reanimacji prowadzonych przez lekarzy, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyźnie. Żona Janusza z poważną raną szyi trafiła do szpitala. W sobotę została wypisana do domu — mówiła prokurator Laure Beccuau.



\\\\Para mieszkała w pobliżu parku. Jak podają francuskie dzienniki, małżeństwo cieszyło się dużą sympatią sąsiadów. Janusz z zawodu był elektrykiem, a z zamiłowania — muzykiem. Znajomi i okoliczni mieszkańcy mówili o nim Yanis.\\\\



Jak podaje "Fakt", w wyniku ataku nożownika raniona w plecy została również 30-letnia Aurora K. Według informacji gazety sprawca zamachu "przeszedł na islam między majem a lipcem 2019 roku, a w czasie ataku krzyczał "Allahu akbar" (Bóg jest wielki). W torbie, którą miał przy sobie 22-latek, znaleziono egzemplarz Koranu i kilka książek o islamie". Jak podają media, sprawca był chory psychicznie i kilkakrotnie na prośbę rodziców trafił do szpitala. Kilka godzin po ataku został zastrzelony przez policjanta z brygady kryminalnej.

— Nie można wykluczyć podłoża terrorystycznego tylko dlatego, że ktoś ma problemy psychiczne — podkreśliła Laure Beccuau, prokurator Creteil podczas konferencji prasowej.



Jak poinformował burmistrz Villejuif Franck Le Bohellec, mieszkańcy oddadzą hołd ofierze nożownika. Uroczystości odbędą się w sobotę 11 stycznia o godz. 9:00 w centralnej części miasta. 7 stycznia w hali miejskiego ratusza wyłożono także księgi kondolencyjne. Jak poinformowała "Le Parisien" w internecie pojawiła się petycja, której autor apeluje o to, aby przemianować park Hautes-Bruyeres na park imienia Janusza Michalskiego. Rada miasta nie wyklucza takiego rozwiązania.



roz, zl