Pijany jeździł po polu sąsiada i niszczył jego zboże...

W miniony weekend nidziccy policjanci obsłużyli pięć kolizji i zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego, który jeździł po polu sąsiada ciągnikiem rolniczym marki Ursus i niszczył jego zasiane zboże mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

W miniony weekend (31.01. - 02.02.2020 r.) na terenie powiatu nidzickiego miało miejsce 5 kolizji. W piątkowy poranek (31 stycznia) około godz. 7:30 na drodze ekspresowej S7 na wysokości miejscowości Piątki gm. Nidzica kierujący pojazdem osobowym marki Mercedes jadąc w kierunku Gdańska nie dostosował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną. Za spowodowanie kolizji policjanci nałożyli na mieszkańca Warszawy mandat karny oraz zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.W niedzielę (2 lutego) około godz. 15:00 patrol ruchu drogowego został zadysponowany do obsłużenia zdarzenia drogowego, które miało miejsce na drodze między Janowcem Kościelnym a Szczepkowem Borowym. Z ustaleń policjantów wynika, że samochód osobowy marki Skoda Octavia został uszkodzony przez napowietrzną linię energetyczną, która została zerwana przez drzewo złamane przez wiatr. Na miejsce zdarzenia oprócz policjantów przybyli strażacy z OSP Janowiec Kościelny oraz Pogotowie Energetyczne. Kierującej nic się nie stało.W sobotę (1 lutego) około godziny 20:00 oficer dyżurny nidzickiej komendy otrzymał informację, że znany zgłaszającemu mężczyzna niszczy jego zasiane zboże. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że sprawcą interwencji jest 35 – letni mieszkaniec gm. Janowiec Kościelny, który wsiadł za kierownicę ciągnika rolniczego marki Ursus i jeździł po polu sąsiada niszcząc jego uprawę. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że kierowca był nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali 35 – latkowi uprawnienia do kierowania pojazdami. Oprócz surowych konsekwencji jakie niesie za sobą kierowanie pojazdem mechanicznym będąc z stanie nietrzeźwości (wysoka grzywna, sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi), mieszkaniec gm. Janowiec Kościelny odpowie również za niszczenie zasiewów należących do sąsiada.kpp