Nietrzeźwy jechał drogą ekspresową S7. Został zatrzymany

Niebezpieczna jazda kierowcy hondy po drodze ekspresowej S7 zakończyła się podjętą przez policjantów nidzickiej drogówki kontrolą drogową. Podczas przeprowadzania czynności okazało się, że siedzący za kierownicą 29-letni mieszkaniec gm. Bielsk Podlaski miał blisko 0,6 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

W środę (12 lutego) około godz. 19:00 policjanci ruchu drogowego pełniąc służbę na drodze ekspresowej S7 radiowozem wyposażonym w wideorejestrator zauważyli pojazd, którego kierujący swoim stylem jazdy stwarzał zagrożenie dla innych uczestników drogi. Mężczyzna nie upewniając się co do możliwości wykonania manewru wyprzedzania o mało nie najechał na inny pojazd, który poruszał się prawidłowo lewym pasem ruchu, będąc w trakcie już wcześniej rozpoczętego wyprzedzania. Nieostrożna jazda kierowcy oraz posiadane doświadczenie nasuwały policjantom myśl, że kierowca może być nietrzeźwy. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się. Badanie stanu trzeźwości siedzącego za kierownicą hondy 29 - letniego mieszkańca gminy Bielsk Podlaski wykazało blisko 0,6 promila alkoholu w organizmie.



Policjanci zatrzymali mężczyźnie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto, za popełnienie przestępstwa sklasyfikowanego w art. 178a Kodeksu karnego mężczyzna usłyszy zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Za ten czyn grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. 29-latek musi liczyć się również z konsekwencjami finansowymi, ponieważ sąd obligatoryjnie zastosuje środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł.



Policjanci po raz kolejny apelują o trzeźwość i rozwagę na drodze. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec ludzkim nieszczęściom, spowodowanym tak wielką nieodpowiedzialnością, jaką jest brawura, nadmierna prędkość, ale również kierowanie pojazdami po spożyciu alkoholu. Reagujmy w sytuacji gdy widzimy osobę nietrzeźwą za kierownicą samochodu lub innego pojazdu. Taka postawa to nasz społeczny obowiązek. W przypadku takiej sytuacji podejmijmy działania zmierzające do niedopuszczenia osoby do kierowania pojazdem, a w sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe, niezwłocznie poinformujmy Policję. Pamiętajmy, w ten sposób możemy uratować ludzkie życie, zapobiec tragedii i zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych.



(ap/rj)